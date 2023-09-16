Kırsal yollarda yoğun çalışma

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2023 yatırım programında yer alan kırsal mahalle yollarındaki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsalda da çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışan ekipler, Tepebaşı İlçesi Fevziçakmak mahallesi Arısoylu sokak, Keskin-Alınca mahalle yolunda, Odunpazarı İlçesi Asri Mezarlık içi yollarda, Yenisofça-Gökçekısık mahalle yolunda, Mihalıççık İlçesi Uluçayır-Adahisar mahalle yolunda, Kayı-Yunusemre mahalle yolunda, İğdecik mahalle yolunda, Han İlçesi Yunusemre caddesi, Mahmudiye İlçesi TCK-Akyurt-Fahriye, Katı Atık Aktarım İstasyonu yolunda, Sarıcakaya İlçesi Bilal Habeşi Katı Atık İstasyon Yolu, Alpu İlçesi Karakamış- Beyazaltın mahalle yolunda asfalt sathi kaplama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmaların 2023 yatırım programına göre aralıksız süreceğini belirttiler.