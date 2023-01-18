Kırsal mahalle mezarlık alanlarını temizliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, merkez mezarlıkların yanı sıra kırsal bölgelerde bulunan yerleşim yerlerindeki mezarlıklarda da kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yürütüyor.MERSİN (İGFA) - Program dahilinde uygulanan ve iş makinalarının da kullanıldığı çalışmalar kapsamında Tarsus’ta Kargılı ile Esenler Mahalle mezarlıklarının yeşil alanlarında da bakım çalışması yapıldı. Yıllanmış ağaçlar üzerinde budama, çalı ile ot biçme ve genel temizlik işlemleri yerine getirilerek, mezarlıklar daha temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Onlarca yıl önce vefat etmiş merhum veya merhumelerin kabirlerinin de gün yüzüne çıktığı çalışmalarda mezarlık alanları bakımlı görüntüye kavuşuyor.

Muhtar Irgal: “Her şey çok güzel, çok mükemmel”

Tarsus Kargılı Mahallesi Muhtarı Münir Irgal, yapılan temizlik çalışmalarıyla mezarlık alanların bakımlı görüntüye kavuşmasından dolayı memnun olduklarını söyleyerek, “Daha önce Kargılı mezarlığımız çok perişan bir haldeydi. Şu anda Büyükşehir Belediyesi temizliğini güzel bir şekilde yapıyor. Büyükşehir’e çok teşekkür ediyorum. Çalışanların da ellerine, kollarına sağlık. Her şey çok güzel, çok mükemmel” dedi.