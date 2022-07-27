'Kırmızı Işık'tan kadınlara yönelik eğitim atağı

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği “Kırmızı Işık” uygulamasını geliştirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği “Kırmızı Işık” uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor.

Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan ve bugüne kadar 371 bin kez indirilen uygulamaya, uzman görüşü alınarak hazırlanan “toplumsal cinsiyet eşitliği” temalı eğitim videoları ve Şiddet Farkındalık Testi eklendi.

Her biri 1-3 dakika süren eğitim videolarında kadınlara “Neden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Nedir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Biyolojik Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet”, “Basmakalıp Yargılar” ve “Ben Ne Yapabilirim?” gibi konularda bilgi veriliyor. Şiddet Farkındalık Testi kapsamında ise “Psikolojik Şiddet”, “Fiziksel Şiddet”, “Dijital Şiddet”, “Ekonomik Şiddet” ve “Şiddet Algısı” konularında kadınların bilinçlendirilmesi hedefleniyor. “Kırmızı Işık” kullanıcıları, yeni eklenen eğitim videoları ve farkındalık testinden ücretsiz yararlanabiliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin mücadele edilebileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz ‘Kırmızı Işık’ uygulamasıyla, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz" dedi.

Bugüne kadar 371 bin indirmeye ulaşan uygulamanın aylık ortalama bin kullanıcısı bulunduğunu ifade ederek, "Kırmızı Işık’ uygulamamızı kullanıcı görüş ve geribildirimleri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. Yapılan araştırmalarda, kadınların şiddet türleri hakkında farkındalıklarının düşük olduğunu ve bu yönde bir bilgilendirme ihtiyacı bulunduğunu gördük. Uygulamamıza entegre ettiğimiz eğitim videoları ve Şiddet Farkındalık Testi ile bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyoruz. Eğitimleri ve testi tamamlayan kadınlar, fiziksel, psikolojik, ekonomik, dijital şiddet türlerinden hangisine maruz kaldığını görebiliyor ve sonucunda nereye başvurması gerektiğini öğrenip harekete geçebiliyor" diye konuştu.