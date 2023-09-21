Kırmızı Işık'a araştırmacılardan 'altın' ödül

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Kırmızı Işık mobil uygulaması için gerçekleştirdiği “Kırmızı Işık Sohbet Robotu Kalitatif Araştırması”, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından “Sosyal Baykuş” kategorisinde “Altın” ödüle layık görüldüİSTANBUL (İGFA) - Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı’nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere 9 yıl önce hayata geçirdiği Kırmızı Işık uygulaması, aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulama için Kalita Araştırma işbirliğiyle gerçekleştirilen Kırmızı Işık Sohbet Robotu Kalitatif Araştırması, Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) bu yıl 11’incisini düzenlediği Baykuş Ödülleri’nde “Sosyal Baykuş” kategorisinde Altın ödül aldı.

Kırmızı Işık, bugüne kadar toplam 378 bin kez indirildi ve aylık ortalama 1.000 aktif kullanıcı sayısına ulaştı.



Ödülü değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun olduğunu belirtirken, "Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamasıyla, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyoruz. Bu uygulamayla, mağdura yönelik ilk yardımı daha hızlı ve kolay ulaştırmayı ve bu sayede önleyici bir etki yaratmayı hedefliyoruz. Uygulamamız bugüne kadar 378 bin kez indirildi. Uygulamamız için gerçekleştirdiğimiz kalitatif araştırmanın Baykuş Ödülleri’nde Altın ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadına şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kırmızı Işık uygulamasını görme engelliler de kullanabiliyor. Kırmızı Işık’ın fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabiliyor.