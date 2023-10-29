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Kirli Hanım peyniri dünya üçüncüsü oldu

YAŞAM 29.10.2023, 09:30
Kirli Hanım peyniri dünya üçüncüsü oldu

Dünya Peynir Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olan Balıkesir’in Kirli Hanım peyniri bronz madalya alarak önemli bir başarıya ulaştı.BALIKESİR (İGFA) - Yarışmada Norveç’in Nidelman Blu peyniri “Dünyanın En İyi Peyniri” seçilirken, Balıkesir’in Kirli Hanım Peyniri de jüri üyelerinin verdiği puanlar ile “Bronz Madalya” hak etti.

43 ülkeden 4502 peynirin katıldığı dünyanın en büyük peynir yarışmasında Balıkesir’in “Kirli Hanım Peyniri”nin Cumhuriyeti’nin 100.yılında bronz madalya alması büyük mutluluk ve gurur yaşattı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yarışmaya katılan peynirlerin gördüğü yakın ilgi ve elde edilen ödül ile Türkiye peynirciliği adına büyük bir başarıya imza atıldı.

35 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri farklı kökenlere, geleneğe, tat ve tarza sahip ülkelere özgü geleneksel peynirlerin uluslararası sahnede sergilenmesine, üretimlerinin korunarak devam etmesi için etkin rol üstleniyor.
2019 yılında şehrin köklü peynir geçmişinin kayıt altına alındığı “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ve uluslararası platformda kazandığı “Gourmand Awards” dünya birincilik ödülü ardından. elde ettiği bu başarı ülkemiz ve Balıkesir’in dünya çapında tanıtımına vesile oldu.
Ödüllü “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının yazarları Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur İngilizce çevirisi yapılan peynir kitapları ile bu uluslararası organizasyonunda Türkiye peynirlerinin tanıtımına katkı sağladı.
Balıkesir’in peynirleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında ilk kez uluslarası büyük bir organizasyonda ülkemizi temsil etti .

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