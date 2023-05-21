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Kırlangıç Gençlik Festivali doyasıya eğlendiriyor
YAŞAM 21.05.2023, 14:51
İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali dördüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü'nde düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali dördüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu.
Festival kapsamında gerçekleşen çeşitli spor aktivitelerinde keyifli anlar geçiren gençler, günün sonunda ise OffTheRecord grubunun konseriyle doyasıya eğlendi.
İlçe halkını Yaşam Vadisi’nde buluşturan Beylikdüzü Belediyesi, festivalde her yaş grubundan vatandaşların ayak tenisinden okçuluğa, badmintondan balon futboluna varıncaya kadar birçok sportif aktivite ve müsabakada doyasıya eğlenmesine aracılık etti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Ankaragücü
|33
|39
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|34
|37
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|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
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|33
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
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|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|34
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|35
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Almeria
|35
|39
|14. Celta Vigo
|35
|39
|15. Cadiz
|35
|38
|16. Valencia
|34
|37
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
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