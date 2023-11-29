Kırklareli’nin geleceğine miras ödüller

Kırklareli Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu liderliğinde yaptığı çalışmalarla bugüne kadar sayısız ödülün de sahibi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Kırklareli Belediyesi, Avrupa’dan 2018 yılında 12 yıldızlı şehir ödülü, 2021 ve 2022 yılında Avrupa Diploması kazandı. 2023 yılında da Avrupa Şeref Bayrağı ödülüne layık görüldü.

Bunların yanı sıra; 2016 yılında Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Belediyeler Buluşması ve Yerel Yönetim Ödül Töreni’nde, "Down Sendromluları İstihdam Projesi" ile 2018 yılında ise ‘Kentsel Gelişim’ kategorisinde ‘Yaşayan Kültür Yayla Meydanı Projesi’ ile ödül aldı.

Yine Tiyatro Gazetesi’nin 2017 yılında düzenlediği "Ulusal ve Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödüllerinde" seçici kurul tarafından, tiyatro olmak üzere kültür ve sanat alanına yapılan katkılardan dolayı "Sanat Dostu Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Kırklareli Belediyesi, yine Başkan Kesimoğlu döneminde Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü, Altın Arı Belediyecilik Ödülleri’nde Nesebar Botanik Park ve Doğa Eğitim Merkezi Projesi ile ödül ve Türkiye’nin en prestijli belediyecilik ödülü olarak görülen, 381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülleri’nde ise Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde Ali Rıza Efendi Kültür Evi’yle ödül almaya hak kazanmıştı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli’yi marka haline getirmenin ve sınırları aşan bir statüye kavuşturmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bunu halkımız ile birlikte başardık. Aldığımız ödüller geleceğimize ve çocuklarımıza miras kalacak. Onlar bizlerden çok daha iyisini yapacak. Kırklareli Belediyesi olarak bu ödüller ile sadece şehrimizi değil ülkemizin de ismini Avrupa’da duyurduk. Mustafa Kemal Atatürk’ün batı medeniyeti vizyonu, Kırklareli’nin pusulasıdır. Yepyeni ödülleri halkımıza ve Mutlu İnsanlar Kentimize getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.