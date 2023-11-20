Kırklareli’nde kültür ve sanatın kalbi AKM’de atıyor

Kırklareli Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sosyal yaşamına kazandırılan Atatürk Kültür Merkezi, aktif bir şekilde hizmetini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bugüne kadar; söyleşiler, konferanslar, sergiler ve imza günlerine ev sahipliği yapan AKM’de, “Mutlu Bir Gelecek Kırklareli’nde Yeşerecek” sloganıyla çocuklar için düzenlenen sanat atölyeleri de hafta sonları devam ediyor.

AKM’de diğer yandan, mutlu bir geleceğe ‘Evet’ diyen çiftlerin nikah törenleri de, ferah bir salonda gerçekleşiyor. Aileler, bu özel günlerin de misafirlerini gönül rahatlığıyla ağırlamanın mutluluğunu yaşadı.

Kırklareli’ndeki demokratik kitle örgütlerinin aktivitelerini de verimli bir şekilde düzenleyebildikleri Atatürk Kültür Merkezi, geçtiğimiz hafta sonu da Demir Atlı adam Gürkan Genç’i misafir etti.

Bisikletçi ve gezgin Gürkan Genç, 68 ülkede 122 bin kilometreden fazla yol kateden bir aktivist olarak, deneyimlerini, Kırklarelili bisiklet severler ile paylaştı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli insanının, sosyal ve kültürel etkinlikler noktasında oldukça ilgili bir toplum olduğunu söyleyerek; “Belediye olarak, şehrimizdeki her insanımızın beğenisine ve ilgi alanına hitap eden etkinlikleri, onlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Sanatın, kültürün ve sosyal yaşamın gerekli kıldığı unsurlar, demokratik kitle örgütlerimizin çalışmaları, belediyemizin butik aktiviteleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde, artarak ve çeşitlenerek sürdürülecek” dedi.

