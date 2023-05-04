Kırklareli’nde caz müziğe ilgi büyüyor
Caz Günü dolayısıyla Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından İstasyon Caddesi’nde düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. Can Tutuğ ve Uğur Özdilek, enstrümanlarıyla adeta harikalar yarattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli’de her renk nasıl özgürse, her müzik türünün de özgün ve kıymetli olduğunu ifade etti.
Caz Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Kesimoğlu, "Evrensel bir kültürün temsilcisi olan müzik, Kırklareli’nde her zaman ve her çeşidiyle vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyor. Ritimlerin ve notaların doğaçlama ve kavramsal tınılarla hayat bulduğu caz müziğini, Dünya Caz Günü’nde bir kez daha şehrimizle buluşturduk. Sanatçı dostlarımı performanslarından dolayı kutluyorum" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|32
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|32
|31
|20. Elche
|33
|16