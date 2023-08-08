Kırklareli TSO'ya Çanakkale'den ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Soner Ilık, Çanakkale Ticaret Borsası başkanlarını ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Oda Genel Sekreteri Fatma Merve Gelep, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin ile Genel Sekreter Sevcan Elver’i ağırladı.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, oda yönetimi olarak Kırklareli’deki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, farklı proje desteklerinde her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarının mesajını verdi.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ziyaretlerinden ve güzel temennilerinden dolayı Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin ileGenel Sekreter Sevcan Elver’e teşekkür etti.