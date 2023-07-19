Kırklareli TSO il delegelerini ağırladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Sigorta Acenteleri Kırklareli İl Delegelerini ağırladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Kırklareli TSO) yapılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İl Delegeliği Seçimleri”nde Sigorta Acenteleri Kırklareli Delegeliği’ne seçilen Nebahat El ile Serdar Dura, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili olarak açıklamada bulunan Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek 6.4.2009 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul Ve Esaslar” doğrultusunda “Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri” odamız hizmet binasında 7 Temmuz 2023 Cuma günü 09.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kullanılan oylar ile seçilen Nebahat El ile Serdar DuraTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi’nde ilimizi temsil edecek. Sigortacılık Sektörü’nünsorunlarını tespit edip, çözümünde görev alacaklar.Bu sayede ilimizde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin talep ve beklentilerini de Ankara’da dile getirme fırsatı bulacaklar. Nebahat El ile Serdar Dura’yı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.