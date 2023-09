Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık'tan İtfaiye'ye ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık “İtfaiyecilik Haftası” dolayısıyla Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Çevik’i ziyaret ederek, İtfaiye Personeli’nin haftalarını kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İtfaiye çalışanlarının önemli bir görevi olduğunu ifade eden Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, İtfaiye Haftası dolayısıyla Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan Ilık, itfaiye teşkilatının tüm personeli kendi canını hiçe sayarak, mesai mefhumu gözetmeksizin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına, gece gündüz çalıştığına dikkati çekerek, "Tabi bu çalışma sadece yangınla sınırlı değil. Bunun yanında doğal afetlerde, kazalarda ve arama kurtarma çalışmalarında, her zaman en önde olan kardeşlerimiz. Gönül ister ki hiçbir zaman yangın, can ve mal kaybı olmasın. Ama maalesef hayatın içerisinde bunların hepsi var. Hem ilimizde hem de ülkemizin her köşesinde her zaman görevinin başında olan itfaiyeci kardeşlerimizin “İtfaiye Haftası”nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.