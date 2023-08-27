Kırklareli TSO akademisyenleri ağırladı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesi Akademisyenleri’ni AğırladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Yeler ile Araştırma Görevlisi Engin Kabataş’ı ağırladı.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Kırklareli’de istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade ederek, bugüne kadar yaptıkları ve önümüzdeki günlerde yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner Yeler ile Araştırma Görevlisi Engin Kabataş’a güzel temennilerinden dolayı teşekkür etti.
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|15. Göztepe
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|16. Boluspor
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|17. Kocaelispor
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|1. West Ham United
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|4. Brighton
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|5. M.City
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|6. M. United
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|7. Brentford
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|13. Aston Villa
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|17. Sheffield United
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|20. Everton
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|1. Real Madrid
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|2. Girona
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|7. Real Betis
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|9. Deportivo Alaves
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|10. Athletic Bilbao
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|11. Osasuna
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|12. Real Sociedad
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|3
|13. Villarreal
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|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
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|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
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|19. Almeria
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|20. Sevilla
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