Kırklareli'nde geri dönüşüm hamlesi

Kırklareli Belediye Başkanlığı, geri dönüşüm konusunda, vatandaşların bilinçli ve duyarlı çabalarıyla oluşturduğu işleyişi, yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Atık yağ, pil ve elektronik eşya, kağıt ve ambalaj atıkları, lisanslı firma işbirliğiyle, ev ve işyerlerinden rutin olarak toplanmaya devam ediyor.

Pazartesi’den Cuma’ya kadar, şehirde her yere ulaşabilen ekipler, vatandaşlardan gelen telefonlar doğrultusunda, geri dönüştürülecek atık malzemeleri adresten teslim alıyor.

Günümüzün en önemli sorunlarının başında, karbon salınımı ve buna bağlı iklim krizinin geldiğini vurgulayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu; “Sürdürülebilir yaşamın temel noktalarından birisi tüketim döngüsünü dengede tutmaktır. Dünya nüfusu 20. yüzyılın ortalarından itibaren artmış ve buna bağlı olarak tüketim olgusu, kaynaklarımızın karşılayabileceğinden daha yüksek düzeye ulaşmıştır. Her ne kadar geç kalınmış olsa da, ülkeler ve yönetimler bu konudaki bilincin yerleşmesi adına girişimler yapmaktadır. Ancak en büyük farkındalığı yine çevre örgütleri, sivil inisiyatifler ve kitlesel fayda için çalışan platformlara borçluyuz. Kırklareli Belediyesi, insanın varolma sebebi doğaya her zaman saygılı ve pozitif uğraş veren bir yerel yönetim kurumudur. Vatandaşlarımız da, bu konuda aydın görüşlü ve gelecek nesilleri düşünen bir duyarlılığa sahip. Onların bu çabaları, bizim vizyonumuzla örtüşüyor. Ev ve işyerlerimizde kullanılan malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için titiz bir gayret sarf ediyoruz. Araçlarımız ve ekiplerimiz, bir telefonla şehrin her noktasına ulaşarak atık malzemeleri telsim alıyor. Bu uygulamamız, hemşerilerimizden de tam not alıyor. Geri dönüşümle ilgili hayata geçireceğimiz başka projelerde olacak" diye konuştu.