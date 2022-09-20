Kırklareli'deki Avrupa Hareketliliği'ne Süheyla Solak konseri

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırklaerli'nde Süheyla Solak konseri büyük ilgi gördü.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, İstasyon Caddesi’nde Süheyla Solak konseri düzenlendi.

Kırklareli Belediyesi’nin de destek verdiği ve aynı gün düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na dahil olan katılımcılar, rotanın tamamlanmasıyla hep beraber Atatürk Stadyumu önüne geçtiler.

Burada gerçekleşen konsere Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun eşi Sibel Kesimoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı Yeğin de katıldı.

Kapalı havaya rağmen oldukça renkli görüntülere sahne olan konserin sonunda, Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı Yeğin tarafından, sanatçı Süheyla Solak’a bir çiçek takdim edildi. Solak da çiçeği, Kırklareli’ndeki etkinliklerde kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sibel Kesimoğlu’na armağan etti.