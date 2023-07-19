Kırgızistan Ankara Büyükelçisi'nden Konya'ya ziyaret

Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya ziyaretinde konuşan Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, amaçlarının iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerini daha da pekiştirmek ve geliştirmek olduğunu ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın sadece Türkiye’ye ve Konya’ya hizmet etmediğini, bütün Türk dünyasına büyük emek verdiğini vurgulayan Kazakbaev, “Sizinle görüşmek bizim için büyük şeref. Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere uluslararası birliklerde görevleriniz var. İnşallah bu yüzyıl, gelecek asır sadece Türkiye açısından değil, bütün Türk dünyası için hasıl olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısıyla dünya siyasi sözlüğünde artık Türk Dünyası Devletler Teşkilatı ismiyle Türk dünyasının yeni uluslararası bir teşkilatı olduğuna değinen Kazakbaev, "Kırgızistan her zaman kardeş Türkiye’nin sevinçlerinde de üzüntülerinde de hep yanında. Yeni bir seçim atlattınız. Onun için de tebrik ediyoruz. Bütün Türk dünyasına hayırlı olsun. Başarılarınızdan dolayı sizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay ise, Türk dünyasının kardeşliği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, Türk dünyasındaki ve gönül coğrafyasındaki belediyelerin kardeşlik ilişkilerinin artırılması için çalıştıklarını kaydetti.