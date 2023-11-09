Kiraz'da Ulu Önder doğa yürüyüşünde anıldı

Kiraz Kaymakamlığı ve Kiraz Belediyesi isbirliginde hazirlanan programda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümünde anısına doğa yürüyüşü düzenledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Kiraz'da Pınarbaşı Mahallesi Orman yolundan Suludere Mahallesine kadar düzenlenen yürüyüş programına Kiraz Kaymakamı Onur Titiz ,Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ilçe protokolü ve DEÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve eğitimcileri katıldı.

Yürüyüş sonunda öğrencilere hitaben konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, ‘Cumhuriyetimizin 100.yıl vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusunun vefatının 85.Yıl dönümünde anmak istedik. Bizlerin bu günlere gelmesinde en büyük paya sahip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, minnetle ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son bulan programda öğrencilere simit, peynir ve su ikram edildi.