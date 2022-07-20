Kimyasal atık bırakan işletmeye 38 milyon lira ceza! Darısı diğer işletmelere...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konya’nın Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasıyla ilgili olayda sorumlu işletme ve zanlılara en üst sınırdan para cezası verdi.

ANKARA (İGFA) - İşletmeye 16 Milyon 441 Bin TL, zanlılar H.A.Ç ve M.Ç.’ye de şahıs başı 11 Milyon TL para cezası olmak üzere toplamda 38 Milyon 441 Bin TL ceza uygulandı. Yine Bakanlıkça bu şahıslar ve işletme hakkında da “çevrenin kasten kirletilmesi suçu”ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve işletme faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya’nın Kayacık ve Tatlıcak mahallelerinde boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 hayvanın yaralanmasıyla ilgili olayda sorumlu işletme ve zanlılara en üst sınırdan para cezası uyguladı. Bakanlık tarafından işletmeye 16 Milyon 441 Bin TL, zanlılar H.A.Ç ve M.Ç.’ye de şahıs başı 11 Milyon TL para cezası verildi. Yine Bakanlıkça bu şahıslar ve işletme hakkında da çevrenin kasten kirletilmesi suçu ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve işletme faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü- ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, konuyla ilgili olay yerinde açıklamalarda bulundu.

Akgün, “17 Temmuz tarihinde yapılan bir ihbarın ardından Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un talimatıyla, Bakanlığın denetim ekipleri bölgeye intikal etti.

Yapılan ilk çalışmalarda gerekli numunelerin alınarak analize gönderildiğini belirten Akgün, ilk tespitlerde sülfürik asit ve karışık yağlama yağları, şanzıman yağları gibi atık yağların döküldüğünün tespit edildiğini söyledi.

Akgün açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Biz çevremizi, toprağımızı, havamızı suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu minvalde dökümü yapan şahıslara, şahıs başı 11 milyon lira ve atıkları yüklenen işletmeye de 16 milyon lira idari para cezası uyguladık. Şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçu ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik. Bulunduğumuz bölge dışında bu soruşturma kapsamında aynı şahısların Karatay ilçesine de atık döktüklerini tespit ettik. Atıkları bir taraftan kaldırıyoruz ama temizleme çalışmaları bittikten sonra da Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir çevre laboratuvarı tarafından bölgeden toprak numuneleri alacağız ve ilave bir rehabilitasyon çalışması gerekip gerekmediğini tespit edeceğiz. Biz çevrenin etkin bir şekilde korunması için de denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”