Kimsesiz ihtiyaç sahibi 49 bin 192 vatandaşa yardım eli

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile bu yılın ilk 9 ayında il genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi 49 bin 192 vatandaşa ulaşılarak her türlü talepleri yerine getirildi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım, Yaşlı Bakım, Kadın Aile ve Toplum Hizmeti, Engelli Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler alanında yürüttüğü çalışmalar ile sosyal belediyecilik anlamında önemli bir görevi yerine getiriyor. 17 ilçenin tamamında kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Samsun Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerle yardım elini uzatıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor. Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor. Yapılan hizmet ile vatandaşların yüzleri gülüyor.

SAĞLIK, FİZİK TEDAVİ, TEMİZLİK, KİŞİSEL BAKIM...

Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri kapsamında temizlik, kişisel bakım, sağlık, PDR, yemek yapımı, bez yardımı, sosyal inceleme ve fizik tedavi olmak üzere 2022 yılında 1921 yaşlıya hizmet verildi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile verilen hizmetler ile 627 seans bireysel danışmanlık, 3 bin 897 defa kişisel bakım, 1183 seans fizik tedavi destek hizmeti, 5841 kez de temizlik hizmeti verildi. 8 bin 514 defa da yaşlılara sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ayrıca sağlık hizmetleri kapsamında pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında yaşlı vatandaşlara 4 bin 501 kez hizmet verildi.

KİMİN İHTİYACI VARSA YANINDA OLDULAR

Sosyal Doku Projesi kapsamında Samsun Merkez ve ilçelerinde yaşayan engelli ve aileleri ziyaret edildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 6 bin 839 kişiye nakit, 44 aileye yakacak, 651 aileye de gıda yardımı yapıldı. Sağlık, eğitim, kurumsal işler, sosyal aktiviteler gibi alanlarda ulaşım desteğine ihtiyaç duyan 3 bin 182 engelli vatandaşa ulaşım hizmeti sağlandı.

Bu Kampta Hayat Var Projesi kapsamında Samsun’da yaşayan 3 bin 564 engelli ve ailesine Mavi Işıklar Engelli Kampı’nda konaklama, 7 bin 831 kişiye de yüzme hizmeti verildi. Ayrıca kültür gezileri ile engellilik ve aile danışmanlık bilinçlendirme seminerleri düzenlendi.

TÜM VATANDAŞLARIMIZ MUTLU YAŞASIN İSTİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi olarak insanlara ulaşmayı, ihtiyaçlarında yardımcı olmayı ve vatandaşlarımızın mutlu yaşamalarını hedefliyoruz diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sosyal belediyeciliğin sorumluluğu gereği insanımıza, insan onuruna yakışan bir şehir ve yaşam ortamı sunmakla mükellef olduğumuzun bilincindeyiz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz sosyal projeler, sahip olduğumuz bilincin somut yansımalarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanında olarak onların sorunlarını giderecek hizmetleri sürdürüyoruz” diyerek, “Yaşamın her alanında vatandaşlarımızın yanındayız. Engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip, sıkıntı yaşadıkları önemli bir durum olan evlerinin temizlik ve öz bakım gibi işlerini yapıyor, eksiklerini tamamlıyoruz. Yardım talebinde bulunan muhtaç, kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara zaman kaybı yaşanmadan ulaşıyoruz. Yaz kış demeden sürdürülen hizmet ile muhtaç vatandaşların yardımına koşuluyor. Yardım talebi için gelen tüm başvurular titizlikle incelenerek anında sonuca bağlanıyor. Kent genelinde aç ve açıkta hiç kimse kalmasın, herkesin sıcak bir yuvası, yiyecek yemeği, içecek suyu olsun diye 7 gün 24 saat gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.