Kimler şan terapisi alırlar? İşte merak edilenler...

Şan/Ses terapisi nedir? Kimler şan terapisi alırlar? Süreç nasıl işliyor? Şan terapisi ile ilgili merak edilen soruları Prof. Dr. Ayhan Helvacı yanıtladı.Esmanur GÜLBAHAR - Toprak DOĞAN - Sergen DURAK - Herkes DUYSUN

BURSA (İGFA) - Şan Terapisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Helvacı şan terapisi ile ilgili Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Helvacı, “İnsanlar seslerini kullanırken yaptıkları yanlışları bazen doğru olarak algılayıp artık o sesi kullanmaya devam edebiliyorlar. Bunu çözmek için mutlaka bir yardıma ihtiyaç oluyor. O yanlışın üzerine gittikçe seslerine zarar vermeye başlıyorlar. Bizim de şan terapisinde yaptığımız aslında o yanlış olanı düzeltip, sesi tekrar eski haline getirmeye çalışmaktır.” dedi.

KİMLER ŞAN TERAPİSİ ALIYORLAR?

Şan terapisine en çok başvuran kişilerin, sesini çok kullanmak zorunda olan meslek sahipleri olduğunu belirten Prof Dr. Ayhan Helvacı, merkeze gelenlerin genellikle sesini profesyonel kullanan şarkıcılar olabildiği gibi din adamları, öğretmenler ya da bu tür faaliyette bulunan kişiler, meslek sahipleri de olduğunu belirtti.

Bu konuda Türkiye’de sayılı merkez bulunduğundan dolayı Bursa'nın çok şanslı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Helvacı, "Gelen kişiler önce muayene oluyor, birlikte bir analiz yapıyoruz ardından buna yönelik bir şan terapisi uyguluyoruz. Genellikle insanlar seslerini kullandıklarında yaptıkları yanlışları bazen doğru olarak algılayıp artık onu kullanmaya devam ediyorlar. Bunu çözmek için mutlaka bir yardıma ihtiyaç oluyor. O yanlışın üzerine gittikçe seslerine zarar vermeye başlıyorlar. Bizim de şan terapisinde yaptığımız aslında, yanlış olanı düzeltip tekrar eski haline getirmeye çalışmaktadır. Öncelikle bu hatayı tespit ediyoruz. Buna yönelik ses terapisi akabinde ise şan terapisine geçiyoruz. Zaten şarkı söylemek ve konuşmak arasındaki en önemli fark, sesli fonemlerin uzatılmasıdır. Din adamları bir sure okurken mesela bu şarkı sesini kullanıyor. Profesyonel şarkıcılar sürekli sahnede kalıyorlar, bunlarla ilgili bozulmuş olan rahatsızlıkları düzeltmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

ARAÇ BAKIMI GİBİ KULAK BURUN BOĞAZ BAKIMI…

Prof. Dr. Ayhan Helvacı, sanatçıların ve mesleklerinde seslerini kullanması gereken insanların; araçlarını her yıl nasıl bakıma götürüyorlarsa, profesyonel ses kullanıcılarının da zaman zaman kulak burun boğaz uzmanına görünmelerinde fayda olduğunu vurguladı.