Kılıçarslan Ankara'da çok sevildi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kılıçarslan tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca sahnelenen Kılıçarslan tiyatro oyunu Ankara’da sahne aldı. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde Kılıçarslan oyununun gösterimi için özel davet alan Kocaeli Şehir Tiyatroları 4-5 Kasım tarihlerinde sahnelediği oyunla Ankaralı tiyatro severleri adeta büyüledi.

Çok kalabalık bir seyirci topluluğunun beğenisine sunulan oyun, dakikalarca ayakta alkışlandı.

“GURUR VERİCİ”

I. Kılıçarslan’ın Haçlılara karşı verdiği mücadelenin anlatıldığı 2 perdelik oyuna gençlerin ilgisi büyüktü.

Hemen her sahneyi alkışlarıyla taçlandıran seyirciler, oyun sonunda oyuncularla fotoğraf çekilmek için adete yarış içindeydi. Oyunun böylesine büyük bir coşkuyla karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Bizler için gurur verici bir durum, böylesine önemli bir yerde oyun sergiliyor ve beğeniliyor olmak, tiyatromuz adına geldiğimiz noktanın en büyük göstergesidir. Arkadaşlarıma, daveti yapanlara ve tabii ki tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuşu.