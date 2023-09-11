Kıl Keçisi Projesi için son başvuru 15 Eylül’e uzatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üç ilçede devam edeceği Kıl Keçisi Projesi’ne başvuru süresi 15 Eylül’e kadar uzatıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kıl Keçisi projesi kapsamında Bodrum, Seydikemer ve Milas’taki kadın üreticilere 2 dişi 1 erkek keçi kıl keçisi desteklemesi yapılacak.

Bu ilçelerdeki kırsal mahallerdeki kadın üreticilerden başvurular alınmaya başlandı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kıl keçisi projesi için son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlendi.

Tarım ve hayvancılıkta üreten köylünün yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kadın üreticilere yönelik başlattığı ve yoğun ilgi gören Kıl Keçisi projesi Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinin kırsal mahallelerinde devam ediyor. Bugüne kadar Muğla’nın 10 ilçesinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi Milas, Bodrum ve Seydikemer’de kıl keçisi dağıtımı için başvurular devam ediyor.

KIL KEÇİSİ PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma çalışmaları ve kadın üreticilere destek olmak için Milas, Bodrum ve Seydikemer ilçelerinde kıl keçisi dağıtacak. Üç ilçede dağıtılacak olan kıl keçileri için başvuru şartları;



-18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek.

-Hay Bis sistemine kayıtlı hayvancılık işletmesi ve işletme numarası olması

- Ailesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip birey olmaması,

-SGK ya kayıtlı herhangi bir işte çalışmaması,

-20 dekardan fazla arazisi olmaması,

-Her aileden 1 kişi faydalanabilecek,

-Destek verilecek kişiler kura ile belirlenecek.

-Hayvanlara bakabileceği hayvan ağılının olması ya da uygun olanakları taahhüt etmesi,

-Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan taahhütnameyi imzalamayı kabul etmesi