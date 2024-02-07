KİGDER Başkanı'ndan 6 Şubat mesajı

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema KARAOĞLU, Asrın Felaketinin 1. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye, 6 Şubat sabahı felaketle gözünü açtı. Saat 04.17'de 7.6 ve öğlen saatinde 7.7 şiddetindeki deprem nedeniyle Türkiye büyük bir felaket yaşadı. 11 ilin yıkımı ile sonuçlanan Asrın Felaketinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, Asrın Felaketinin 1. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Dr. Karaoğlu, asrın felaketinde yaşamını yitirenleri rahmetle, minnetle andı. Deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar dileyen Karaoğlu, hala kayıp olan vatandaşların da bulunması için çağrıda bulundu.

Dr. Karaoğlu, "Ülkemiz 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadı. 53 Binden fazla vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan olayın üzerinden tam 1 yıl geçti. Acılar hala taze. Hala insanlarımız kalıcı konutlarına geçemedi. Hala çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımız var. Hala bir çok sorun çözüme kavuşmuş değil. Soğuklarda çadırlarda ve damı akan konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Hastanelerde tedavileri süren hala vatandaşlarımız var. Hala eğitim ve sağlık problemleri bölgede sürüyor. Hala insanlarımız kaliteli bir yaşama ulaşmış değiller. Acılar yaşanırken daha sevdiklerinin cesedine ulaşamayan insanlar var. Sevdiklerini mezara koyamayan nice insanlar var. Bu acılar yaşanırken sorularına hala cevap bulamayan insanlar var. Bölgede yaşayan insanımızın acısı bizim acımız, onların dertleri bizim derdimiz. Dertleri ile dertlenmeye devam etmeliyiz. Bölge halkını asla kaderlerine terkedip yalnız bırakmamamız lazım.Biz KİGDER olarak depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye ne yapabiliriz diye düşündük ve elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. Deprem bölgesine kıyafet, yiyecek yardımlarının yanında bölgedeki çocukların okuyabilmesi için 'Bi dolu kitap' kampanyası yürüttük ve bazı illere kütüphane açtık. Bölge hala bir şeylere ihtiyaç duymaya devam ediyor. O yüzden acıları azalmak için yoğun çaba sarfetmeliyiz. Bölgeden elimizi, ayağımızı hele hele de gönlümüzü asla çekmemeliyiz" dedi.

KİGDER Başkan Dr. Sema Karaoğlu ayrıca İslam Aleminin Miraç Kandilini de tebrik etti. Tüm İslam aleminin Miraç gecesini tebrik eden Dr. KARAOĞLU, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.