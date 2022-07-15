Kıbrıs'ta bir zaman tüneli... Araba Müzesi

Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor.KKTC (İGFA) - Lefkoşa’da, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yer alan müzede, 150’nin üzerinde kaslik otomobil sergileniyor.

1800’lerin günümüze tarihin her döneminden 150’nin üzerinde klasik otomobile ev sahipliği yapan Kıbrıs Araba Müzesi, eski bir İngiliz otobüsünün içerisinden geçilerek girilen yeni salonu ile tarihe damga vuran klasik spor otomobillerin gücünü ve ihtişamını sonuna kadar hissettirirken, eşsiz gemi maketi koleksiyonu ve heykelleriyle de ziyaretçilerine yeni dünyaların kapılarını açıyor.

Müzenin en eski aracı 1899 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil ziyaretçilerini bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Yeni galeri, efsane olmuş pek çok klasik spor otomobili aynı çatı altında buluşturuyor.

Kıbrıs Araba Müzesi’nin yeni açılan galerisine eski bir İngiliz otobüsünün içerisinden geçilerek giriliyor.

Müzenin duvarında asılı duran 1979 model Ferrari 308 GTS ise hızın ihtişamını gözler önüne seriyor. 300 km hız sınırını aşan ilk seri üretim otomobil Jaguar’ın yanı sıra; Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition, FORD GT 40 gibi efsane olmuş pek çok spor otomobili de bu salonda görmek mümkün. Müzenin ana salonunda ise 1899 Model Crestmobile, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi otomobil tarihinin önemli örneklerinin yanı sıra; 1918 T Ford Runabout ve 1930 Willys Overland Whippet Deluxe,1964 Dodge Dart 1970 Ford Escort gibi dönemlerinin en gösterişli pek çok aracını aynı çatı altında buluşuyor.

KIBRIS ARABA MÜZESİ, PAZARTESİ HARİÇ, HAFTANIN HER GÜNÜ ZİYARETE AÇIK!

Zengin bir klasik otomobil koleksiyonunu ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarih ve sanatın iç içe geçtiği bir yolculuk sunuyor.