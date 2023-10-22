Kıbrıs Gazisi genç sporcularla buluştu

Cumhuriyetimizin kuruluşun 100.yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca gençlerle buluştu.egehurbakis.com / İZMİR (İGFA) - Çağrı Sağlıklı Yaşam, Sosyal Dayanışma Derneği ve AKSAÇLILAR Derneği iş birliğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Kıbrıs Gazisi Şükrü Karaca, Gençlere, Şehitliğin, Gaziliğin ne olduğunu, Cumhuriyetimiz hangi koşullarda ve ne zorluklarda kurulduğunu anlattı.

Dernek üyelerinin, Sporcuların, Sporcu velilerinin yoğun katılım gösterdiği Konferansta, Gazi Şükrü Karaca, Şehitliğin, Gaziliğin ne olduğunu, Cumhuriyetimiz hangi koşullarda ve ne zorluklarda kurulduğunu, Bayrağımıza, Dinimize, Vatanımıza, Devletimize, Milletimize, Milli ve manevi değerlerimize neden sahip çıkmamız gerektiğiyle ilgili olarak hem kendi yaşadıkları hem de tarihten örnekler vererek anlattı.

Düzenlenen Konferansla ilgili olarak Çağrı Sağlıklı Yaşam Sosyal Dayanışma Derneği ve AKSAÇLILAR Derneği Başkanı Ahmet Bereket “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlayamaya başladığımız bu günlerde, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize, Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimiz değerlerini, bu Vatanın nasıl kazanıldığını, Milli ve manevi değerlerimize neden her zamankinden fazla sahip çıkmamız gerektiğini anlatmak adına, Kıbrıs Gazimiz Şükrü Karaca’yı davet ettik. Başta Gazimiz Şükrü Karaca olmak üzere, Dernek üyelerimize, sporcularınıza, sporcu velilerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de başta Cumhuriyetimiz kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm geçmişlerimize Allahtan rahmet, Gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyor, Cumhuriyetimizin 100.Yılını tebrik ediyorum” dedi.

Konferans sonunda özellikle küçük sporcuların Gazi Şükrü Karaca’ya gerek Kıbrıs savaşı esnasında gerekse sonrasında yaşadıkları anılarıyla ilgili sordukları sorular, kimi zaman gülümsetti, kimi zamanda da duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.