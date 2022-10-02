Kıbrıs Gazisi Bilecik Pazaryeri'nde son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta trafik kazasında yaralanan Kıbrıs Gazisi Hamza Eren, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz hafta motosikletiyle kazaya karışan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hamza Eren, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Eren’in Türk Bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Yeni Mahalle Merkez Camii’ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Pazaryeri İlçe Kabristanlığı'na defnedilen Eren'in cenaze törenine; Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Bilecik İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Muzaffer Sandal, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Bozüyük Gaziler ve Şehit Yakınları Derneği Başkanı İsmail Topal, askeri personel, gaziler ve şehit yakınlarının yanı sıra ilçe halkı katılım sağladı.
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