Kıbrıs Gazileri savaştıkları toprakları ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın organizasyonu kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış 7 Kıbrıs gazisi ziyaretlerde bulunmak ve gençlerle bir araya gelmek amacıyla KKTC’ye gitti.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden desteklenmesine yönelik etkinlikler düzenlendi.
Bu kapsamda “Kıbrıs Gazilerimizin Kıbrıs Gençleriyle Mavi Vatan Buluşması” konulu proje hazırlandı.
Organizasyonla Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 7 Kıbrıs gazisi uğruna savaştıkları toprakları ziyaret etti.
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, proje kapsamında savaşa katılarak gazilik unvanı alan ve Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan gazilerle Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin bir araya getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun’dan katılan Kıbrıs gazileri, uğruna gazi oldukları toprakları yıllar sonra yeniden ziyaret etmenin heyecanını yaşadı.
KKTC’de iki gün sürecek program kapsamında devlet erkanına ziyarette bulunacak olan gaziler, Kıbrıslı gençlerle söyleşide bir araya gelerek anılarını, yaşadıklarını paylaşacak. Gaziler Boğaz Şehitliği, 1974 Harekâtı Karargâhı, Hz. Ömer Türbe ve Mescidi ile Girne, Gazimağusa, Maraş ve Lefkoşa’da çeşitli yerleri ziyaret edeceği kaydedildi.
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