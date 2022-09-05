Kibariye Manisalılar için söyledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kurtuluş Konseri' etkinlikleri kapsamında ünlü ses sanatçısı Kibariye sahne aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Konseri’ etkinlikleri kapsamında ünlü ses sanatçısı Kibariye, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı.

Kibariye, sevilen ve bilinen şarkılarının yanında seslendirdiği diğer şarkılar ile Manisalılara kurtuluş coşkusu yaşattı.

Sanatçı Kibariye’ye çiçek ve hediye takdiminde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kibariye’ye ve meydanı dolduran vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Şarkıları ile Manisalılara unutulmaz bir gece yaşatan Kibariye, kendisinin de Manisalı olduğunu belirterek, Manisalılara teşekkürlerini iletti.