KGK'nın acı günü! Amasya İl Temsilcisi'ne kaldırımda yürürken araç çarptı!

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni için Alanya’ya gelen KGK Amasya Temsilcisi Ferhat Lap (38), kaldırımda yürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.ANTALYA (İGFA) - Acı kaza, Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi’nde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Amasya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Personeli, Sabah Amasya Temsilcisi, Amasya A Haber Muhabiri, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Amasya Temsilcisi Ferhat Lap, yaya geçidinden geçtiği sırada Hüseyin E. idaresindeki 07 AOZ 397 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Lap, Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Lap, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Hüseyin E. gözaltına alındı.

KGK Amasya İl Temsilcisi Ferhat Lap'ın daha önce de, yine bir kaldırımda yürürken ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu büyük acılar yaşarak hayata tutunduğu öğrenildi.

Bu arada KGK toplantısı için Alanya'daki toplantıda bulunan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir de, acı haber sonrası Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim şahsında tüm meslektaşlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.