Kâğıt Müzesi'nin Köy Okulları Projesi sürüyor

Kocaeli Büyükşehir’e bağlı Seka Kağıt Müzesi, bugüne kadar 43 köy okulundan 4 bin 300 öğrenciye el yapımı kağıt atölyesi etkinliği düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi’nin 2018 yılında başlattığı köy okulları projesi 2023-2024 eğitim döneminde Şirinsulhiye İlkokulu ile başladı. SEKA Kâğıt Müzesi bu proje kapsamında Kocaeli sınırları içerisinde bulunan, müzeye ulaşımda güçlük çeken ve merkeze uzak olan okullara giderek onlara kâğıdın ilgi çekici serüvenini yaşatmayı ve daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor.

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Köy okulları projesi kapsamında bugüne kadar 43 köy okuluna gidilerek toplamda 4 bin 300 öğrenciye el yapımı kağıt atölyesi sayesinde geri dönüşümden kâğıt yapımını uygulamalı olarak öğretildi. Katılımcıların kendi kağıtlarını yaparak geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlandı. SEKA Kâğıt Müzesi, bu projeyi yaygınlaştırarak geri dönüşümden kâğıt üretimini, köy okullarındaki öğrencilere de uygulamalı olarak öğreterek, yarınlar için umut olan çocuklarımızın deneyimlerine yenilerini ekliyor.