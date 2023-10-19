Kestel Belediyesi'nin milletvekillerine dağıttığı 1 TL’lik ekmekler kurtlu mu çıktı?

Bursa’nın Kestel Belediyesi tarafından, “Türkiye’nin en ucuz ekmeği” projesi kapsamında üretilen ekmeklerin geçtiğimiz günlerde TBMM’deki vekillere ikram edildiği ve vekillere ikram edilen bazı ekmeklerden kurt çıktığı iddia ediliyor.Haber Merkezi/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2019 yerel seçimlerinde göreve gelmesinin ardından “Türkiye’nin en ucuz ekmeği” adı altında bir proje başlatmış ve bu proje kapsamında ekmek fiyatlarını 1,25 TL’den 1 TL’ye düşürmüştü. Geçtiğimiz 4 yıllık süreçte de ham maddelere gelen ciddi zamlara rağmen belediye, ekmekte herhangi bir zam yapmadı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ekmeğin tanıtımını yapmak üzere AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Kestel Belediyesi ayrıca TBMM’deki tüm milletvekillerine ikişer adet ekmek ikram etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın burada yaptığı açıklamada, “Bugün buluşmamıza vesile olan bir diğer konu Bursa Kestel Belediyemizin 4 yılı aşkın süredir devam ettiği ‘Türkiye’nin en ucuz ekmeği’ projesi. Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır, 2019 yılında göreve geldiğinde 400 gramı 1,25 TL olan ekmeğin fiyatını 1 liraya indirmiş ve ilçe halkı tarafından büyük bir tebrikle karşılanmıştı. Artan ham madde fiyatlarına rağmen, ekmeğin fiyatında ve gramajında değişiklik yapmayan Kestel Belediyesi, 4 yılı aşkın süredir kendi ürettiği ekmeği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.” dedi.

EKMEKLER KURTLU MU ÇIKTI?

400 gramlık ekmeği 1 TL’ye satan Kestel Belediyesi, Ankara ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm milletvekillerine ürettiği ekmeklerden ikram etti. Fakat iddialara göre milletvekillerine dağıtılan bazı ekmeklerden kurt çıktı.

KESTEL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Belediyenin Meclis’te dağıttığı ekmeklerin kurtlu çıktığı haberlerinin medyada yankı bulmasının ardından Kestel Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Kestel Belediyesi’nin ürettiği 400 gramı 1’TL den halkımıza sunulan Türkiye'nin en ucuz ekmeği, modern ve yeni teknoloji ile dizayn edilmiş fırınında 280 derecede, 25 dakika boyunca pişirilerek hijyen koşulları çerçevesinde paketlenmektedir. İlgili ekmekler önceki gece hazırlandı.

İddia edildiği gibi ekmeklerde kurt veya başka bir yabancı maddenin bulunması, barınması teknik olarak mümkün olmayıp, yayınlanan haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.

“EKMEĞİN İÇİNDE KURT DA PİŞMİŞ”

CHP Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan konuya ilişkin Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, “Bugün gördüm, önce ‘Spekülasyon mu?’ dedim ama bence bu iş yalan olamaz. Önder Başkan bunu yalanlar. Ekmeği canlı görmedim ama iki gündür haberi görüyoruz. Bursa'ya yayıldı.” dedi. Bugüne kadar söz konusu ekmek ile ilgili halkın bir şikâyeti ile karşılaşmadığını da belirten Doğan, “Ben uzman değilim, sonra gıda uzmanı bir arkadaş fotoğrafa baktı, kurt olduğunu gördü. Ekmeğin içinde kurt da pişmiş.” dedi.

“ÖNDER TANIR EKMEK DAĞITIMINI ŞOV OLARAK YAPIYOR”

İyi Parti Kestel İlçe Başkanı Emin Elüstü ise Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede, “Önder Tanır meclis üyelerini toplayıp Ankara’ya gitti. Meclis’te her vekile iki tane ekmek götürdü. Bu ekmeklerden kurt çıktı. Fotoğrafları paylaşıldı. Vatandaştan bir şikâyet gelmedi, iş adamalarından yardım toplayarak dağıtıyorlar halka bu ekmeği ama başkan Önder Tanır bu ekmek dağıtımını şov olarak yapıyor.” şeklinde konuştu.