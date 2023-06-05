Kesintisiz içme suyuna damak kaldı

İvedik Arıtma Tesisi’nden Polatlı’ya içme suyu ileterek 1 buçuk milyon kişiyi sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacak 110 kilometrelik ana isale hattının 70 kilometresi tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi”nde final müjdesi artık çok yakın. 2020 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan projede artık son 40 kilometreye girildi.

Dev proje kapsamında şu an Yenimahalle ilçesi Cengiz Aytmatov Caddesi ile Sincan Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Zir Vadisi ve Tatlar bölgesinde imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alandaki 8 kilometrelik imalatın 2 ay içinde bitirilmesi ile Zir Vadisi’nin yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte Zir Vadisi’nde devam eden imalat çalışmalarını denetledi. Burada projeye ilişkin bilgi veren Öztürk, “ASKİ olarak Başkent Ankara’nın yıllardır ihmal edildiği için adeta kangren halini alan altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vurmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Polatlı halkı yıllardır su çilesi çekiyordu. Bu nedenle Polatlı projesi bizim için öncelikliydi” dedi.

2023’TE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Öztürk, “Ankara Merkez İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Sincan, Temelli ve Polatlı’yı kapsayacak şekilde yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin faydalanacağı içme suyu hattımızda artık sona yaklaşıyoruz. Tek bir hedefimiz vardı; 2023 tamamlanmadan yıllardır özlenen, beklenen bu yapım işini tamamlayarak halkımıza sunmak. Bunu da başarmak üzereyiz” diye konuştu. Öztürk, şunları kaydetti:

“İhale kapsamında çalışmalara İvedik’ten başladık. Temelli’den geçerek Polatlı’ya kadar 3 depo, 1 terfi merkezi ve 110 kilometre muhtelif çaplarda çelik içme suyu iletim hattı yapıyoruz. Totalde bir buçuk milyon kişiye hizmet verecek projemiz Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı İlçesinin tamamına hitap edecek. 29 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla şu ana kadar 70 kilometre muhtelif çaplarda boru döşedik. Şu an ekiplerimiz Yenimahalle Cengiz Aytmatov Caddesi’nde çalışma yürütüyor. Sincan Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Zir Vadisi ve Tatlar bölgesinde ise imalat çalışmalarına 15 Mayıs 2023 itibarıyla başladık. Burada 8 kilometrelik imalatı 2 ay içinde bitireceğiz ve böylece vadiyi araç trafiğine açacağız.”

Öztürk, ayrıca kazı ve inşaat çalışmaları süresince işçi sağlığı ve çalışma güvenliğini ön planda tuttuklarını ifade etti. Öztürk, İvedik, Temelli ve Polatlı’dan geçen ana isale hattının başlangıçta yaklaşık 107 kilometre olarak planlandığını ancak revize çalışmaları ile birlikte hattın uzunluğunun 110 kilometreye çıkarıldığını aktardı.