Son Dakika

Kesintisiz içme suyuna damak kaldı

YAŞAM 05.06.2023, 07:44
Kesintisiz içme suyuna damak kaldı

İvedik Arıtma Tesisi’nden Polatlı’ya içme suyu ileterek 1 buçuk milyon kişiyi sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturacak 110 kilometrelik ana isale hattının 70 kilometresi tamamlandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi Projesi”nde final müjdesi artık çok yakın. 2020 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatılan projede artık son 40 kilometreye girildi.

Dev proje kapsamında şu an Yenimahalle ilçesi Cengiz Aytmatov Caddesi ile Sincan Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Zir Vadisi ve Tatlar bölgesinde imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Alandaki 8 kilometrelik imalatın 2 ay içinde bitirilmesi ile Zir Vadisi’nin yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte Zir Vadisi’nde devam eden imalat çalışmalarını denetledi. Burada projeye ilişkin bilgi veren Öztürk, “ASKİ olarak Başkent Ankara’nın yıllardır ihmal edildiği için adeta kangren halini alan altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı sorunlarına neşter vurmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Polatlı halkı yıllardır su çilesi çekiyordu. Bu nedenle Polatlı projesi bizim için öncelikliydi” dedi.

2023’TE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Öztürk, “Ankara Merkez İvedik İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Sincan, Temelli ve Polatlı’yı kapsayacak şekilde yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin faydalanacağı içme suyu hattımızda artık sona yaklaşıyoruz. Tek bir hedefimiz vardı; 2023 tamamlanmadan yıllardır özlenen, beklenen bu yapım işini tamamlayarak halkımıza sunmak. Bunu da başarmak üzereyiz” diye konuştu. Öztürk, şunları kaydetti:

“İhale kapsamında çalışmalara İvedik’ten başladık. Temelli’den geçerek Polatlı’ya kadar 3 depo, 1 terfi merkezi ve 110 kilometre muhtelif çaplarda çelik içme suyu iletim hattı yapıyoruz. Totalde bir buçuk milyon kişiye hizmet verecek projemiz Etimesgut ilçesinin bir kısmı, Sincan Saray TOKİ bölgesi, Yenikent, Temelli, Anayurt Mahallesi, Anadolu OSB, Dökümcüler OSB, Başkent OSB ve Polatlı İlçesinin tamamına hitap edecek. 29 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla şu ana kadar 70 kilometre muhtelif çaplarda boru döşedik. Şu an ekiplerimiz Yenimahalle Cengiz Aytmatov Caddesi’nde çalışma yürütüyor. Sincan Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Zir Vadisi ve Tatlar bölgesinde ise imalat çalışmalarına 15 Mayıs 2023 itibarıyla başladık. Burada 8 kilometrelik imalatı 2 ay içinde bitireceğiz ve böylece vadiyi araç trafiğine açacağız.”

Öztürk, ayrıca kazı ve inşaat çalışmaları süresince işçi sağlığı ve çalışma güvenliğini ön planda tuttuklarını ifade etti. Öztürk, İvedik, Temelli ve Polatlı’dan geçen ana isale hattının başlangıçta yaklaşık 107 kilometre olarak planlandığını ancak revize çalışmaları ile birlikte hattın uzunluğunun 110 kilometreye çıkarıldığını aktardı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25