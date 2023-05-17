Keşanspor’un genç futbolcusu Enes ve babası hayatlarını kaybetti

Edirne Süper Amatör Lig’de şampiyon olan ve Bölgesel Amatör Lig’e çıkan Keşanspor’un genç futbolcusu Enes Bülent (17)’in an vefatının ardından oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent’te bu acıya dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Genç futbolcu ve babası 1 gün arayla kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs akşamı gece çeltik tarlasında dayısı Nedim Tunç ile yeğeni Enes Bülent tarlada çalışırken, Enes uykusu geldiğini belirterek dayısına “Benim uykum geldi” diyerek tarlada bulunan römorka çıkarak uyumaya başladı. Belli bir süre sonra dayısı Enes’i uyandırmak için yanına geldiğinde yeğeninden cevap alamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Bülent’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bülent’in cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılan otopside Enes Bülent’in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Oğlunun ölüm haberini alan baba Ramazan Bülent’te fenalaşarak, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde süren Ramazan Bülent’te, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Keşan Genç Ordu Takımı’nda yetişen ve buradan Keşanspor’a transfer olan Enes Keşanspor U17 takımının kaptanlığının yanı sıra A Takımı’nın kadrosunda da yer alıyordu.

Enes Bülent ve babası Ramazan Bülent için dün evlerinden önünde düzenlenen cenaze törenine Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile yönetim kurulu üyeleri, Keşanspor Antrenör Yardımcıları ve Keşansporlu futbolcular, Bülent ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Buradaki törenin ardından baba oğul, belde mezarlığında toprağa verildiler.

Enes ve ardından babasının vefatı spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, iki cenazenin aynı anda toprağa verildiğine dikkati çekerek, "Çok üzücü bir durum,hem spor camiasının,kulübümüzün ve Bülent ailesinin başı sağolsun. Cümleten herkese başsağlığı diliyorum, geride kalanlara Allah uzun ömürler versin. Biz bu sezon Enes için oynayacağız" dedi.