Son Dakika

Keşanspor'dan SGK Müdürü İpek’e teşekkür

YAŞAM 06.09.2023, 13:12
Keşanspor'dan SGK Müdürü İpek’e teşekkür

Keşanspor’un yıllardan bu yana var olan ve futbolcu sigortalarından oluşan SGK Prim borçlarının yapılandırılmasında büyük katkıları olan SGK Keşan Müdürü Sadettin İpek’e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un eski yöneticilerinden Ethem Yazıcı, Mehmet Can ve Hasan Coşar, İpek’i ziyaret ederek kendisine Keşanspor’un borçlarının ödenmesi için  gösterdiği ilgi alaka ve özveri nedeniyle teşekkür etti.

Yazıcı, Can ve Coşar, ayrıca kulübün borcunun ödenmesi konusunda duyarlı davranarak katkıları olan tüm Keşansporlu eski yöneticilere de teşekkür etti.

İpek de ziyaret nedeniyle Yazıcı, Can ve Coşar’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 3 9
2. Konyaspor 4 8
3. Galatasaray 3 7
4. Beşiktaş 3 7
5. Rizespor 4 7
6. Hatayspor 4 6
7. Trabzonspor 4 6
8. Alanyaspor 4 6
9. Kayserispor 4 6
10. A.Demirspor 3 5
11. Sivasspor 4 5
12. Kasımpasa 4 5
13. Karagümrük 4 4
14. Antalyaspor 4 3
15. Pendikspor 4 3
16. İstanbulspor 2 2
17. Ankaragücü 4 2
18. Samsunspor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Gaziantep FK 4 0
Takımlar O P
1. Eyüpspor 4 12
2. Manisa FK 4 10
3. Gençlerbirliği 4 10
4. Bandırmaspor 4 8
5. Şanlıurfaspor 4 8
6. Bodrumspor 4 7
7. Ahlatçı Çorum FK 4 6
8. Kocaelispor 4 6
9. Keçiörengücü 4 5
10. Sakaryaspor 4 5
11. Göztepe 4 4
12. Erzurumspor 4 3
13. Altay 4 3
14. Adanaspor 4 3
15. Giresunspor 4 3
16. Boluspor 4 3
17. Ümraniye 4 2
18. Tuzlaspor 4 0
Takımlar O P
1. M.City 4 12
2. Tottenham 4 10
3. Liverpool 4 10
4. West Ham United 4 10
5. Arsenal 4 10
6. Brighton 4 9
7. Crystal Palace 4 7
8. Brentford 4 6
9. Nottingham Forest 4 6
10. Aston Villa 4 6
11. M. United 4 6
12. Chelsea 4 4
13. Fulham 4 4
14. Newcastle 4 3
15. Wolves 4 3
16. Bournemouth 4 2
17. Sheffield United 4 1
18. Everton 4 1
19. Luton Town 3 0
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Girona 4 10
3. Barcelona 4 10
4. Atletico Madrid 3 7
5. Athletic Bilbao 4 7
6. Cadiz 4 7
7. Real Betis 4 7
8. Real Sociedad 4 6
9. Deportivo Alaves 4 6
10. Osasuna 4 6
11. Valencia 4 6
12. Rayo Vallecano 4 6
13. Celta Vigo 4 4
14. Getafe 4 4
15. Villarreal 4 3
16. Granada 4 3
17. Mallorca 4 2
18. Las Palmas 4 2
19. Almeria 4 1
20. Sevilla 3 0