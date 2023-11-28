Son Dakika

Keşanlılar Yekta Baydar'ı unutmadı

YAŞAM 28.11.2023, 17:24
Keşanlılar Yekta Baydar'ı unutmadı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayata genç yaşta veda eden ve adı, anne–babası Sevil– merhum Hikmet Baydar tarafından yaptırılan okula verilen Yekta Baydar'ın 25'inci ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yekta Baydar için ilk olarak Asri Mezarlık’taki mezarında dualarla anıldı.

Törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yekta Baydar’ın annesi Sevil Baydar Okul Müdürü Sercan Kemik ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mezara çelenklerin sunulması ve duaların okunması isonrasında  Yekta Baydar Ortaokulu Çok Amaçlı Salon’da başlayan anma programına Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Yekta Baydar'ın annesi Sevil Baydar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Sercan Kemik, 1998 tarihinde elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan rahmetli Yekta Baydar'ı anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Bugün bizim hem üzücü, hem mutlu, hem onurlu, hem şükran günümüz. Ülkemizin değerli bir mühendisini yitirmenin acısını yıllar sonra bile hala derinden yaşamaktayız. Bizler de onun adını en iyi şekilde yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Başarılarımızla, etkinliklerimizle yurdun çoğu yerinde adını yaşatıyoruz. İstanbul'da, Trakya bölgesinde hangi okula giderseniz gidin Yekta Baydar'ın adını duyuyoruz. Yekta Baydar'ın marka değeri olmasında en büyük pay sahibi olan ilçemize bu okulu yaptıran, yaptırdıktan sonrada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sevil Baydar'a ve rahmetli eşi Hikmet Baydar'a huzurlarınızda şükranlarımı sunarım. İyi ve başarılı insan yetiştirerek, okulumuzu daha da başarılı hale getirerek, sanırım Yekta Baydar ve ailesine en güzel teşekkürü etmiş oluruz. Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. Yekta Baydar'ın burada yaktığı ışığı çocuklarımızın gönül dünyasına sevgi ateşiyle yakıp devamlı kullanacağımıza, rahmetli Yekta Baydar'ın açtığı ateşi başarılarımızla sürdüreceğimize ve hiçbir zaman söndürmeyeceğimize söz veriyoruz" dedi.

Daha sonra 8-F sınıfı öğrencisi Minel Yağmur Sevdi, Yekta Baydar'ın özgeçmişsini, 8-F sınıfı öğrencisi Kerem İmamoğlu ise okulun tarihçesini okudu.

Baydar anısına düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında ise şiir dalında birinci olan 6/E sınıfı öğrencisi Ata Doğan, ikinci olan 6/D sınıfı öğrencisi Işın Su Şen, üçüncü olan 5/D  Sınıfı öğrencisi Yağmur Tanrıkulu  ile kompozisyon dalında birinci olan 5/F sınıfı öğrencisi Belinay Demirkol, ikinci olan 7/F sınıfı öğrencisi Ece Buğlem Dıngırdan ve üçüncü olan 5/E sınıfı öğrencisi Sıla Naz Budak’a  ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sadık Murat Moğulkoç Servet Yazgan ve Sevil Baydar  tarafından takdim edildi.

Program okul korosunun müzik dinletisi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 34
2. Galatasaray 13 34
3. Beşiktaş 13 25
4. A.Demirspor 13 23
5. Trabzonspor 13 23
6. Kayserispor 13 23
7. Antalyaspor 13 19
8. Kasımpasa 13 18
9. Rizespor 13 18
10. Hatayspor 13 17
11. Ankaragücü 13 16
12. Sivasspor 13 15
13. Gaziantep FK 13 15
14. Karagümrük 13 14
15. Konyaspor 13 13
16. Pendikspor 13 13
17. Başakşehir 13 12
18. Alanyaspor 13 10
19. Samsunspor 13 8
20. İstanbulspor 13 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 33
2. Kocaelispor 13 29
3. Bandırmaspor 13 25
4. Göztepe 13 23
5. Gençlerbirliği 13 23
6. Bodrumspor 13 21
7. Sakaryaspor 13 20
8. Keçiörengücü 13 19
9. Ahlatçı Çorum FK 13 17
10. Erzurumspor 13 17
11. Boluspor 13 16
12. Adanaspor 13 15
13. Manisa FK 13 14
14. Şanlıurfaspor 13 14
15. Ümraniye 13 12
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 13 11
18. Giresunspor 13 9
19. Altay 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 30
2. M.City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. Aston Villa 13 28
5. Tottenham 13 26
6. M. United 13 24
7. Newcastle 13 23
8. Brighton 13 22
9. West Ham United 13 20
10. Chelsea 13 16
11. Brentford 13 16
12. Wolves 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Fulham 13 15
15. Nottingham Forest 13 13
16. Bournemouth 13 12
17. Luton Town 13 9
18. Sheffield United 13 5
19. Everton 13 4
20. Burnley 13 4
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 35
2. Girona 14 35
3. Atletico Madrid 13 31
4. Barcelona 14 31
5. Athletic Bilbao 14 25
6. Real Sociedad 14 25
7. Real Betis 14 24
8. Getafe 14 19
9. Valencia 14 19
10. Rayo Vallecano 14 19
11. Las Palmas 14 18
12. Villarreal 14 15
13. Deportivo Alaves 14 15
14. Osasuna 14 14
15. Sevilla 13 12
16. Cadiz 13 10
17. Mallorca 13 9
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 14 7
20. Almeria 14 3