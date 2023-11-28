Keşanlılar Yekta Baydar'ı unutmadı

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayata genç yaşta veda eden ve adı, anne–babası Sevil– merhum Hikmet Baydar tarafından yaptırılan okula verilen Yekta Baydar'ın 25'inci ölüm yıldönümünde anma programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yekta Baydar için ilk olarak Asri Mezarlık’taki mezarında dualarla anıldı.

Törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yekta Baydar’ın annesi Sevil Baydar Okul Müdürü Sercan Kemik ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Mezara çelenklerin sunulması ve duaların okunması isonrasında Yekta Baydar Ortaokulu Çok Amaçlı Salon’da başlayan anma programına Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Yekta Baydar'ın annesi Sevil Baydar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Sercan Kemik, 1998 tarihinde elim bir trafik kazasıyla aramızdan ayrılan rahmetli Yekta Baydar'ı anmak üzere toplandıklarını belirterek, "Bugün bizim hem üzücü, hem mutlu, hem onurlu, hem şükran günümüz. Ülkemizin değerli bir mühendisini yitirmenin acısını yıllar sonra bile hala derinden yaşamaktayız. Bizler de onun adını en iyi şekilde yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz. Başarılarımızla, etkinliklerimizle yurdun çoğu yerinde adını yaşatıyoruz. İstanbul'da, Trakya bölgesinde hangi okula giderseniz gidin Yekta Baydar'ın adını duyuyoruz. Yekta Baydar'ın marka değeri olmasında en büyük pay sahibi olan ilçemize bu okulu yaptıran, yaptırdıktan sonrada desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sevil Baydar'a ve rahmetli eşi Hikmet Baydar'a huzurlarınızda şükranlarımı sunarım. İyi ve başarılı insan yetiştirerek, okulumuzu daha da başarılı hale getirerek, sanırım Yekta Baydar ve ailesine en güzel teşekkürü etmiş oluruz. Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner. Yekta Baydar'ın burada yaktığı ışığı çocuklarımızın gönül dünyasına sevgi ateşiyle yakıp devamlı kullanacağımıza, rahmetli Yekta Baydar'ın açtığı ateşi başarılarımızla sürdüreceğimize ve hiçbir zaman söndürmeyeceğimize söz veriyoruz" dedi.

Daha sonra 8-F sınıfı öğrencisi Minel Yağmur Sevdi, Yekta Baydar'ın özgeçmişsini, 8-F sınıfı öğrencisi Kerem İmamoğlu ise okulun tarihçesini okudu.

Baydar anısına düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında ise şiir dalında birinci olan 6/E sınıfı öğrencisi Ata Doğan, ikinci olan 6/D sınıfı öğrencisi Işın Su Şen, üçüncü olan 5/D Sınıfı öğrencisi Yağmur Tanrıkulu ile kompozisyon dalında birinci olan 5/F sınıfı öğrencisi Belinay Demirkol, ikinci olan 7/F sınıfı öğrencisi Ece Buğlem Dıngırdan ve üçüncü olan 5/E sınıfı öğrencisi Sıla Naz Budak’a ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Sadık Murat Moğulkoç Servet Yazgan ve Sevil Baydar tarafından takdim edildi.

Program okul korosunun müzik dinletisi ile sona erdi.