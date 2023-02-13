Keşanlı Yağmur'un kumbarası depremzede minik kıza ulaştı

Edirne Keşan’dan deprem bölgesine yapılan yardımlar sırasında Keşanlı küçük bir kızın deprem bölgesine gönderdiği kumbara orada bir depremzede kıza hediye edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinden deprem bölgesi Kahramanmaraş'a yardıma giden konvoya minik bir depremzedeye teslim edilmek üzere verilen Küçük Yağmur'un kumbarası iletildi.

Keşan Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YAĞMUR KIZIMIZIN EMANETİNİ DEPREMZEDE KARDEŞLERİNE ULAŞTIRDIK! Kendisi küçük, gönlü o kadar büyük ki, alçılı ayağı ile deprem bölgesine kendi kumbarasını gönderen Yağmur kızımızın emanetini depremzede kardeşlerine teslim ettik. Temiz kalplilik, iyilikle ile bu günleri aşacağız inşallah…" ifadeleri yer aldı.