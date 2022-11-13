Keşanlı tiyatroseverlerden 'Masum'a tam not

Edirne'de Keşan Belediyesi’nin organizasyonunda ilçeye gelen Tiyatro Mood, “Masum” adlı tiyatro oyunuyla Keşan’lı tiyatroseverlerden tam not aldı.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Tiyatro Mood'un sahnelediği "Masum" adlı oyun Selim Sesler Konferans ve Tiyator Salonu'nda sahnelendi.

Keşanlı Ergin Kılıkçıer'in yazıp, yönetip ve Cihan Palabıyık ile birlikte oynadığı "Masum" adlı oyunu; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, muhtarlar ve çok sayıda tiyatrosever izledi.

Başarılı performansları nedeniyle göz dolduran oyuncular; alkışlarla ödüllendirildi.

Oyun sonrası sahneye gelen Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, oyunculara çiçek ve Keşan Belediyesi İleri Dönüşüm Atölyesi tarafında hazırlanan hediyeyi takdim etti.