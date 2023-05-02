Keşanlı öğrenciler Teknofest’te Türkiye 2.'si oldu

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023 Türkiye finallerinde insanlık yararına teknoloji projeleriyle katılan Keşanlı öğrenciler Türkiye ikincisi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Teknofest'e katılan ve Keşan’ı temsil eden Rasim Ergene Ortaokulu öğrencileri Hazal Berrak Karakaş ve Tuna Salmaz Afet Yönetimi Kategorisi İlkokul-Ortaokul seviyesinde 2.'lik ödülünü kazandılar.

Keşan’ı başarılı ile temsil eden öğrencileri ile danışman öğretmenleri Serap Tezer Algül’ü tebrik eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğrencileri de başarılarından ötürü kutlayarak, bilimin ışığında, geleceğin yolunu aydınlatan gençlerimizin ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.