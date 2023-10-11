Keşanlı öğrenciler, Othello European Grand Prix’te yarışacak

Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu Edirne İl Temsilcisi Hasan Uzun, 01-05 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenecek Dünya Othello Şampiyonası’na Türkiye adına katılabilmek için 10 çevrimiçi, 1 yüz yüze yapılacak olan nefes kesen rallide Keşan adına gurur verici sayıda katılım olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 8 oyuncu ile Keşan’ın temsil edildiğini ve Roma bileti kapmak için oyuncuların heyecanla yarıştıklarını belirtti.

Hakan Uzun, yaptığı açıklamada; “Rallide yarışan tüm oyuncularımız 16-17 Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenecek Othello European Grand Prix İstanbul 2023’e direk katılım hakkı elde ederek Keşan’ı İstanbul'da temsil edecekler” dedi.

Keşan’lı yarışmacı öğrenciler ve okulları ise şöyle: Ela Göksel (Aden Koleji 3. sınıf), Defne Uzun (Bahçeşehir Koleji 2. sınıf), Rüzgar Burhan Yalçın (Bahçeşehir Koleji 2. sınıf), Defne Kırım (Anafartalar İlkokulu 2. sınıf), Yağız Yörük (Dr. Ali İhsan Çuhaci İlkokulu 3. sınıf), Nehir Akkuş (Raşit Efendi İlkokulu 2. sınıf), Melis Yade Uğurlu (Nevzat Kahraman Koleji 2. sınıf), Enis Engin (Sultanköy Ortaokulu 5. sınıf).