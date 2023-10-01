Keşanlı çocuklar İtalya’da Dil Olimpiyatları'nda yarıştı

Türkiye’de düzenlenen Uluslar arası İngilizce Dil Olimpiyatı (HIPPO)’nda Türkiye 1.si olan ve İtalya’da düzenlenecek yarışmaya Türkiye’yi temsilen katılan Anafartalar İlkokulu öğrencileri İtalya’da düzenlenen Dil Olimpiyatlarında yarıştılar.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anafartalar İlkokulu İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz başkanlığındaki Nehir Öner (HippoLittle) Merve Yılmaz (HippoLittle) ve Kerem Yoluç (Hippo 1) İtalya’da düzenlenen HİPPO İngilizce Dil Olimpiyatları’nda Türkiye’den gelen 5 öğrenci ile birlikte Türkiye’yi temsil etti.

Eylem Sezen Yavuz, Roma’da gerçekleşen İngilizce Dil Olimpiyatlarında ; Speaking , Writing, Reading, Listening ve Use of language dallarında 5 aşamalı dil yeteneğini ölçen sınavlar gerçekleştiğini belirtti.

Yavuz, “Ayrıca sınav merkezinde çocuklar arasındaki İngilizce dil etkileşimini arttırmak için ülkelerden gelen çocukların birbirlerini tanımasını sağlayan tanışma etkinlikleri de yapılıyor.”dedi.

Yarışmada sonuçların bugün açıklanacağını belirterek, sonuçları merakla beklediklerini ve öğrencilerinin başarılı bir performans gösterdiklerini dile getirdi.