'Keşanlı Ali Destanı' Elazığ ve Malatya turnesinde

Devlet Tiyatroları, “Turneler tiyatronun vazgeçilmez gerekliliğidir” düşüncesiyle her hafta gerçekleştirilen turne programı çerçevesinde bu hafta da başarıyla sürdürdüğü yolculuğuna devam ediyor.BURSA (İGFA)- Devlet Tiyatroları 8 farklı oyun 36 temsille 6-12 Şubat tarihlerinde turneye çıkıyor.

Keşanlı Ali Destanı adlı oyunumuz Elazığ ve Malatya Devlet Tiyatroları Sahnelerinde perde açmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda AVP Bursa Devlet Tiyatrosu; Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali ve Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali’ne katılan, 77 temsille 25 bin 825 izleyiciye ulaşan Haldun Taner’in yazdığı, müziklerini Yalçın Tura’nın, rejisörlüğünü Bora Özkula’nın üstlendiği “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyun; 7, 8 Şubat tarihlerinde Elâzığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi saat 20.00’de ve 10 Şubat saat 20.00 ve 11 Şubat saat 14.00-20.00’ de sanatseverlerle buluşacak.