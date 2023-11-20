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Keşan’ın işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

YAŞAM 20.11.2023, 14:06
Keşan’ın işgalden kurtuluşunun 101. yılı kutlandı

Keşan’ın düşman işgalinden kurutuluşunun 101. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -  Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önündeki Kurtuluş Bayramı törenine; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, İYİ Parti İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclisi üyeleri,  sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, gaziler, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından Keşan Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlarken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından yapıldı.

101 yıl önce Keşan’da özgürlüğün haykırıldığını belirten Başkan Helvacıoğlu, "Bugün, Keşanlıların şahlandığı gün. Bugün Keşanlıların, kahramanlıklarını tarihe armağan ettikleri gün. 19 Kasım bizim için sıradan bir gün değil. Bin bir acının ardından gelen bir saadet, kutlu bir vuslat günüdür. İşgalin, kan ve gözyaşının sonlanması, duaların kabulü, zaferin ilanıdır. 19 Kasım, azmimiz, vatan, millet, din ve bayrak aşkımızdır” dedi.

Kurtuluş günlerinin tarihe ışık tuttuğunu ifade eden Helvacıoğlu, 101 yıl önce “Ekmeksiz yaşanır, vatansız yaşanmaz” denerek, en zor günlerinde verilen tarihin en büyük mücadelesini unutmayacaklarının altını çizdi.

Program; Keşan’ın kurtuluşu ile ilgili düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Doruk Deniz’in eserini okumasıyla devam etti.

Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında derece giren Doruk İşlek, Mert Cengiz, Birsen Keçici, şiir yarışmasında dereceye giren Doruk Deniz, Asya Irmak Kayan, Belinay Suvariler ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren Şevin Alparslan, Neslihan Topçu ve Derya Karaduman’a ödülleri takdim edildi.

Program; Keşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ve Folklor, Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Oyunları, Anadolu Folklor Vakfı Halk Oyunları, Keşan Gençlik Merkezi Halk Oyunları ve Havsa Belediyesi Halk Oyunları ekipleri ile Keşan Belediyespor Karate ekibinin gösterilerinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

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