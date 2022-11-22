Keşan Yenimuhacır’ı 'Hamarat'lığıyla güzelleştiriyor

Edirne Keşan Yenimuhacır Beldesi’nde yaşayan Nuray Hamarat, 2019 yılında aday olduğu muhtarlık seçimlerinde köy halkının büyük destekleriyle İnönü Mahallesi’nin gurur duyulan kadın muhtarı oldu.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Yenimuhacır köyünde yaşayan Nuray Hamarat 2019 yılında aday olduğu muhtarlık seçimlerinde köy halkının büyük destekleriyle İnönü Mahallesi’nin gurur duyulan kadın muhtarı oldu.

Evli ve bir çocuk annesi olan Hamarat, köy muhtarlığı yaparken aynı zaman da hayvancılık, şoförlük ve kahve işletmeciliği de yaptığınısöyledi. Kendini geliştirmek, değişik fikirlere sahip olmak ve kadınların da muhtar olabileceğini göstermek istediği için elinden geleni yapacağını, görevinin muhtarlıkla sınırlı kalmadığını dile getirdi.

‘KADINDAN MUHTAR OLUR MU?’

Halkı tarafından sevilen ve desteklenen Hamarat, görevine başlamadan önce mahalle sakinlerine bulunduğu yardımlar üzerine ‘Muhtar’ lakabı takılarak köy içerisinde ‘Muhtar Nuray’ olarak anılmaya başlandı. Lakabı takıldıktan sonra neden olmasın? Diye düşünerek adaylığa seçimini koydu. Adaylığa seçimini koyduktan sonra kadından muhtar olur mu? sorusu mahallelileri ikiye böldü. Bazı kesimler desteklerken bazıları ise kadından muhtar olmayacağını savundu. Göreve seçilmeden önce yaptığı yardımlar ve gerçekleştirdiği işler sayesinde halkı ikna etmeyi başardı. Kısa sürede halkın desteğini kazanan Nuray Hamarat 3 yıldır Yenimuhacır İnönü Mahallesinin muhtarlığını yapmakta.

Muhtar olduktan sonra kadından da muhtar olabileceğinin ön yargıları kıran Hamarat, mahallede okuma yazma oranının artmasını sağladığını, vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda projeler gerçekleştirdiğini ve pandemi döneminden bu yana hastane, erzak gibi her sorun ile özenle ilgilendiğini dile getirdi.

Belediye ile ortaklaşa çalıştığını söyleyen Nuray Hamarat, mahalle de ulaşım ve eğitim şartları yönünden bir sorun yaşamadıklarını, halkın istek ve talepleri doğrultusunda dikiş kursu açmak, sağlık ocağına doktor getirmek konusunda da çalışmalar başlattığını söyledi.