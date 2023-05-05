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Keşan Polisi okullarda mesleği tanıtıyor
YAŞAM 05.05.2023, 09:13
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Motosikletli Polis Timleri, polislik mesleğinin tanıtımı ile ilgili okullarda çalışmalar sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Polisi okullarda öğrencilere polislik mesleğini tanıtıyor.
Ekipler önce Anafartalar Anaokulu’nda öğrencilerinin meslek tanıtım etkinliklerine katılım sağlayarak polis mesleği hakkında minikleri bilgilendirirken, daha Yekta Bayraktar Ortaokulunda düzenlenen kermes etkinliğini ziyaret ederek, polislik mesleği hakkında öğrencilere bilgilendirdi.
Etkinliklerde Yunus Polisi motosikletlerine de büyük ilgi gösteren öğrenciler, günün anısına motosikletlere binerek fotoğraf çektirdi.
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