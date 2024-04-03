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Keşan Polisi'nden otizmli çocuklara hediye
Edirne'nin Keşan ilçesinde otizmli çocuklar polislerden hediye aldı
YAŞAM 03.04.2024, 08:42
Edirne'nin Keşan ilçesinde otizmli çocuklar polislerden hediye aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Raşit Efendi İlkokulu Özel Eğitim sınıfında öğrenim gören otizmli çocukları ziyaret etti.
Ziyarette polisler otizmli çocuklarla sohbet ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaretten büyük keyif alan çocuklar, polislerle birlikte oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.
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