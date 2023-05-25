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Keşan polisi Kahramanmaraş'ta çocukları sevindirdi
YAŞAM 25.05.2023, 09:17
Kahramanmaraş’ta geçici görevde bulunan Edirne Keşan polisi çocukları sevindirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş’ta geçici olarak görevli bulunan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Personeli çocukları sevindirdi.
Sütçü İmam Üniversite Kampüsü'ne kurulmuş olan çadır kenti ziyaret eden ekipler depremzede çocukların yüzündeki gülümsemeye katkıda bulunmak için çikolata ikram ederek, çocukların sevgisini kazandı.
Çocuklar ayrıca Polis Timleri’nin motosikletlerine de büyük ilgi göstererek polislerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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