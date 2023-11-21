Keşan Lisesi mezunlarından 55. yıl buluşması.... Keşan Lisesi'nde Cadde Kütüphanesi açıldı

Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Keşan Lisesi işbirliğinde Keşan Lisesi’nin kuruluşunun 55. yılı nedeniyle tüm mezunlarıyla buluştu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 1968 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1971 yılında veren Keşan Lisesi’nin 55. kuruluş yıldönümünü kutlandı.

Lisenin bahçesinde düzenlenen programa; AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Ünlü Klarnet Virtüözü Keşanlı Serkan Çağrı ile Keşan Lisesi’nde görev yapmış öğretmenler ve okul mezunları katıldı.

Program, 55 yıl içinde vefat eden öğrenci ve öğretmenleriçin Kur’an-ı Kerim okunması sonrasında Okul Müdürü Tezcan Kuşkonmaz'ın katılımcılara teşekkür konuşması ile devam etti.

“KEŞAN’A DAMGA VURAN BİRÇOK KİŞİ BU LİSEDEN MEZUN OLDU”

Programda Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu da, Keşan Lisesi'nden mezun olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"Bugün; hem Keşan’ımızın kurtuluşunun, hem arkadaşlarımızla kucaklaşmanın günü" diyen Başkan Helvacıoğlu, "Okulumuzun ilk Müdürü Hüsnü Günalay'dan, Tezcan Kuşkonmaz müdürüme kadar tüm müdürlerimizden ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun. Bir şehri, diğerlerinden ayıran markalarıdır. Keşan’ın da gurur markaları vardır. Başarılarla dolu mazisiyle Keşan Lisesi de Keşan’ın, Edirne’nin, Trakya’nın bir markasıdır. Keşan’a damga vuran birçok kişi bu liseden mezun oldu. Keşan Lisesi, Kentin de hafızasıdır" dedi.

Keşan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Keşan Lisesi Cadde Kütüphanesi’ni de hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Helvacıoğlu, kitap katkısı sunan herkese de özellikle de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne ayrıca teşekkür etti.

Mezun öğrencilerin Keşan Lisesi’ni anlattığı konuşmalar sonrasında Keşan Lisesi mezunu klarnet ustası Serkan Çağrı tarafından yapılan müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Program, ‘Dünden Bugüne Anılarla Keşan Lisesi’ sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Keşan Belediyesi ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan Keşan Lisesi Cadde Kütüphanesi’nin açılışı yapılırken, mezun olan öğrenciler getirdikleri kitapları kitaplar kütüphaneye bağışladı.

Program, Keşan Belediye Sanat Merkezi Trio Grubu Müzik Dinletisi ve yapılan ikramların ardından sona erdi.