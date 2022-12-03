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Keşan Kent Müzesi’nde restorasyon son düzlükte
YAŞAM 03.12.2022, 19:45
Edirne'nin Keşan Kent Müzesi’nde restorasyon çalışmaları son hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR/Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)
Restorasyon çalışmaları sırasında binanın orijinalinde bulunan ve zaman içerisinde tahrip olan kalkan duvarın da restorasyon projesine uygun olarak yapımı devam ediyor.
Çalışmalarda mekanik ve elektrik tesisat sisteminin de tamamlandığı ve restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı öğrenildi.
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