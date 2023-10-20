Keşan Kent Konseyi'nden 100. yıl Halk Yürüyüşü

Keşan Kent Konseyi 100.yıl Halk Yürüyüşü'ne hazırlanıyorErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 29 Ekim’de 3 noktada oluşacak kortej Emniyet Müdürlüğü önünde birleşerek hep birlikte törene alanına yürüyecek Keşan Kent Konseyi, koordine için toplantı düzenledi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’ndaki toplantıya Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar, CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Saylam, Edirne İl Genel Meclis Üyesi Erdinç Can, İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Coşkun Aydın, Caner Güneş ile Yönetim Kurulu Üyeleri Canan Uykun, Özlem Üresin, ADD Keşan Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Özcan, Keşan Kahveci Lokantacı ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, Keşan Şoförler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Hasan Kocaman, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Gezer,Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, THK Başkanı Eyyup Kavazlar, BES Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Burhanettin Özkaynak, BES Keşan Şube Başkanı Ferhat Edirneli, Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, İspat Cami Mahalle Muhtarı Mustafa Özkul, Büyük Cami Mahalle Muhtarı Mehmet Nedret Özkan, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Muammer Gizlen, Yeni Cami Mahalle Muhtarı Şenay Bayır, Yeni Mescit Mahalle Muhtarı Fikret Kantar, Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu, Keşan Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Hancı, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, GÜNEKAB Temsilcisi Sergen Çıkıkçı ve ESTAB Temsilcisi Hafize Avcı katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz’ün konuşmasının ardından, Atatürk, tüm şehitler ve Gazze’de İsrail’in saldırısı ile hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile toplantı başladı.

Karagöz, Aşağı Zaferiye, Çamlıkent ve Belkoop olmak üzere 3 noktadan kortej yürüyüşlerinin başlayacağını ve 3 kortejin Emniyet Müdürlüğü önünde birleşerek buradan eski köy garajında gerçekleştirilen yeni Atatürk Anıtı önüne gelerek burada programa katılacaklar.

Toplantıda programla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Karagöz programın netleşmesinin ardından, Keşan Kaymakamlık Makamı’na bildirileceğini belirterek, “Cumhuriyetimizi 100.yılında Keşan olarak en iyi şekilde kutlamak için Keşan halkı olarak, kurumlarıyla, siyasileri ve STK’ları ile el ele kol kola girmemiz gerekiyor. Bugün bizim çağrımıza kulak veren katılan herkese teşekkür ederim” dedi.