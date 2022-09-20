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Keşan Kaymakamı Yılmaz’ın acı günü

YAŞAM 20.09.2022, 12:37
Keşan Kaymakamı Yılmaz’ın acı günü

Edirne'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ı acı gününde yalnız bırakmadı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’ın oğlu olan, Batman Gercüş’te intihar ederek yaşamına son veren Başsavcı Abdul Samet Yılmaz’ın cenazesi Ordu’nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

Yılmaz’ın cenaze törenine Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hasan Boz ve Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik de katıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, cenaze töreni dolayısıyla yaptığı paylaşımda “Keşanlı hemşehrilerimiz adına, Keşan Kaymakamımız Sayın Cemalettin Yılmaz'ın ebediyete intikal eden Batman Gercüş Cumhuriyet Savcısı oğlu Abdul Samet Yılmaz'ın cenazesi için Ordu Fatsa'dayız, Yılmaz Ailesi'nin acısını azaltamasak da paylaşıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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